Парад в Варшаве в честь Дня Войска Польского – трансляция

В Варшаве 15 августа проходит большой военный парад с участием техники и авиации в честь Дня Войска Польского, который возглавил президент страны Анджей Дуда.

За трансляцией можно наблюдать на YouTube-канале Фактов ICTV.

В параде задействовано около 200 единиц техники, 92 самолета, танки M1A1 Abrams и K2, пусковые установки HIMARS, системы ПВО Patriot, боевые беспилотники Bayraktar TB2 и Borsuk.

В параде также принимают участие военные из США, Великобритании, Хорватии и Румынии.

Это мероприятие проводится впервые после трехлетнего перерыва в годовщину победной битвы под Варшавой 15 августа 1920 года против большевиков.

Фото: канцелярия президента Польши

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