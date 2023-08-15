Парад в Варшаве в честь Дня Войска Польского – трансляция
В Варшаве 15 августа проходит большой военный парад с участием техники и авиации в честь Дня Войска Польского, который возглавил президент страны Анджей Дуда.
За трансляцией можно наблюдать на YouTube-канале Фактов ICTV.
В параде задействовано около 200 единиц техники, 92 самолета, танки M1A1 Abrams и K2, пусковые установки HIMARS, системы ПВО Patriot, боевые беспилотники Bayraktar TB2 и Borsuk.
В параде также принимают участие военные из США, Великобритании, Хорватии и Румынии.
Это мероприятие проводится впервые после трехлетнего перерыва в годовщину победной битвы под Варшавой 15 августа 1920 года против большевиков.
Фото: канцелярия президента Польши
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко