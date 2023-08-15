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Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Парад у Варшаві на честь Дня Війська Польського – трансляція

Парад у Варшаві

У Варшаві 15 серпня відбувається великий військовий парад за участю техніки та авіації на честь Дня Війська Польського, який очолив президент країни Анджей Дуда.

За трансляцією можна спостерігати на YouTube-каналі Фактів ICTV.

У параді задіяно близько 200 одиниць техніки, 92 літаки, танки M1A1 Abrams і K2, пускові установки HIMARS, системи ППО Patriot, бойові безпілотники Bayraktar TB2 і Borsuk.

У параді також беруть участь військові зі США, Великої Британії, Хорватії та Румунії.

Цей захід проводиться вперше після трирічної перерви у річницю переможної битви під Варшавою 15 серпня 1920 року проти більшовиків.

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Фото: канцелярія президента Польщі

Анджей Дуда, Військовий парад, Варшава, Польща
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