Польша безопаснее благодаря тому, что Украина сдерживает российское нашествие – Дуда

Благодаря украинским военным, которые сдерживают армию РФ на фронте и наносят агрессору значительные потери, Польша сегодня безопаснее.

Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда во время большого военного парада в Варшаве по случаю Дня Войска Польского.

Он отметил, что вопрос безопасности является для Польши фундаментальным, вот и сейчас страна снова живет “в опасные времена”.

Дуда напомнил, что полномасштабная война в Украине длится уже полтора года.

– Брутальная российская агрессия против независимой Украины принесла смерть, боль и страдания. Это война, которой, к сожалению, до сих пор не видно конца, – заявил он.

Польский лидер добавил, что его страна с первых дней полномасштабного вторжения РФ помогает украинцам бороться с оккупантами. И благодаря, в том числе, этой помощи “Украина защитилась и продолжает бороться”.

Дуда также ответил тем, кто критикует такую поддержку.

– Благодаря тому, что защитники Украины сдерживают российское нашествие, ежедневно нанося болезненные потери агрессору, Польша сегодня безопаснее. Если кто-то этого не понимает, если критикует наше участие и поддержку, значит, он на самом деле ничего не понимает. Он не понимает, на чем основывается безопасность Польши, — подчеркнул Анджей Дуда.

Он также заявил, что целью модернизации польской армии является создание такой системы обороны, чтобы никто никогда не решился напасть на Польшу.

Prezydent @AndrzejDuda: Między innymi dzięki naszej pomocy Ukraina obroniła się i wciąż walczy. A dzięki temu, że obrońcy Ukrainy powstrzymują rosyjską nawałę, zadając agresorowi bolesne straty, Polska jest dziś bezpieczniejsza! Jeśli ktoś tego nie rozumie, krytykuje nasze… — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 15, 2023

Как известно, в военном параде приняли участие около 2 тыс. солдат, более 200 единиц военной техники и около сотни самолетов.

Мероприятие проводилось впервые после трехлетнего перерыва, в годовщину победоносной битвы под Варшавой 15 августа 1920 года против большевиков.

Источник: PAP

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