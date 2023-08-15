Польща безпечніша завдяки тому, що Україна стримує російську навалу – Дуда

Завдяки українським військовим, які стримують армію РФ на фронті та завдають агресору значних втрат, Польща сьогодні є безпечнішою.

Про це заявив польський лідер Анджей Дуда під час великого військового параду у Варшаві з нагоди Дня Війська Польського.

Він зазначив, що питання безпеки є для Польщі фундаментальним, бо зараз країна знову живе “в небезпечні часи”.

Дуда нагадав, що повномасштабна війна в Україні триває вже півтора року.

– Брутальна російська агресія проти незалежної України принесла смерть, біль і страждання. Це війна, якій, на жаль, досі не видно кінця, – заявив він.

Польський лідер, додав, що його країна з перших днів повномасштабного вторгнення РФ допомагає українцям боротися з окупантами. І завдяки, зокрема, цій допомозі “Україна захистилася і продовжує боротися”.

Дуда також відповів тим, хто критикує таку підтримку.

– Завдяки тому, що захисники України стримують російську навалу, щодня завдаючи болючих втрат агресору, Польща сьогодні є безпечнішою. Якщо хтось цього не розуміє, якщо критикує нашу участь і підтримку, це означає, що він насправді нічого не розуміє. Він не розуміє, на чому базується безпека Польщі, – наголосив Анджей Дуда.

Він також заявив, що метою модернізації польської армії є створення такої системи оборони, щоб ніхто й ніколи не наважився напасти на Польщу.

Prezydent @AndrzejDuda: Między innymi dzięki naszej pomocy Ukraina obroniła się i wciąż walczy. A dzięki temu, że obrońcy Ukrainy powstrzymują rosyjską nawałę, zadając agresorowi bolesne straty, Polska jest dziś bezpieczniejsza! Jeśli ktoś tego nie rozumie, krytykuje nasze… — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 15, 2023

Як відомо, у військовому параді взяли участь близько 2 тис. солдатів, понад 200 одиниць військової техніки та майже сотня літаків.

Захід проводився вперше після трирічної перерви, у річницю переможної битви під Варшавою 15 серпня 1920 року проти більшовиків.

Джерело: PAP

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