Правительство Латвии ушло в отставку: что известно
В четверг, 17 августа, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш от партии Новое единство подал президенту Эдгару Ринкевичу прошение об отставке. В связи с этим в отставку официально ушло и правительство.
Как известно, в правительственную коалицию входили Новое единство, Объединенный список (ОС) и Национальное объединение.
На этапе формирования объединения Кариньш предлагал включить в нее Прогрессивных, но другие партнеры были против.
Премьер неоднократно указывал на то, что ОС и Нацобъединение препятствуют принятию решений в правительстве, в то время как эти партии отмечали, что коалиция является лучшей из возможных.
Переломным моментом для правительственной коалиции стали президентские выборы.
Партнерам по коалиции не удалось договориться о едином кандидате, а выдвинутый Нацобъединением бывший президент Эгил Левитс снял свою кандидатуру из-за отсутствия необходимой поддержки.
Партии выдвинули своих кандидатов: ОС — Улдиса Пиленса, Новое Единство — министра иностранных дел Эдгара Ринкевичса, оппозиционная партия Прогрессивные — Элину Пинто.
После выборов Кариньш пытался убедить партнеров в необходимости расширения коалиции, чтобы придать динамизма работе правительства. Расширить правительство планировалось путем включения в коалицию СЗК и Прогрессивных, но против этого категорически выступали Нацобъединение и ОС.
После более чем двухмесячных переговоров Кариньш выступил с последним предложением — провести ротацию некоторых министров и договориться о приоритетах правительства, заявив, что в случае отказа будет сформировано новое правительство.
ОС и Нацобъединение отклонили и это предложение, и Кариньш подал в отставку, отметив, что больше не будет претендовать на пост премьера, и призвав Новое единство выдвинуть нового кандидата.
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