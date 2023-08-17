Правительство Латвии ушло в отставку: что известно

В четверг, 17 августа, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш от партии Новое единство подал президенту Эдгару Ринкевичу прошение об отставке. В связи с этим в отставку официально ушло и правительство.

Как известно, в правительственную коалицию входили Новое единство, Объединенный список (ОС) и Национальное объединение.

На этапе формирования объединения Кариньш предлагал включить в нее Прогрессивных, но другие партнеры были против.

Премьер неоднократно указывал на то, что ОС и Нацобъединение препятствуют принятию решений в правительстве, в то время как эти партии отмечали, что коалиция является лучшей из возможных.

Переломным моментом для правительственной коалиции стали президентские выборы.

Партнерам по коалиции не удалось договориться о едином кандидате, а выдвинутый Нацобъединением бывший президент Эгил Левитс снял свою кандидатуру из-за отсутствия необходимой поддержки.

Партии выдвинули своих кандидатов: ОС — Улдиса Пиленса, Новое Единство — министра иностранных дел Эдгара Ринкевичса, оппозиционная партия Прогрессивные — Элину Пинто.

После выборов Кариньш пытался убедить партнеров в необходимости расширения коалиции, чтобы придать динамизма работе правительства. Расширить правительство планировалось путем включения в коалицию СЗК и Прогрессивных, но против этого категорически выступали Нацобъединение и ОС.

После более чем двухмесячных переговоров Кариньш выступил с последним предложением — провести ротацию некоторых министров и договориться о приоритетах правительства, заявив, что в случае отказа будет сформировано новое правительство.

ОС и Нацобъединение отклонили и это предложение, и Кариньш подал в отставку, отметив, что больше не будет претендовать на пост премьера, и призвав Новое единство выдвинуть нового кандидата.

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