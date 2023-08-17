Уряд Латвії пішов у відставку: що відомо
У четвер, 17 серпня, прем’єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш від партії Нова єдність подав президенту Едгару Рінкевичсу прохання про відставку. У зв’язку з цим у відставку офіційно пішов й уряд.
Як відомо, до урядової коаліції входили Нова єдність, Об’єднаний список (ОС) і Національне об’єднання.
На етапі формування об’єднання Каріньш пропонував включити до неї Прогресивних, але інші партнери були проти.
Прем’єр неодноразово вказував на те, що ОС і Нацоб’єднання перешкоджають ухваленню рішень в уряді, тоді як ці партії наголошували, що коаліція є найкращою з можливих.
Переломним моментом для урядової коаліції стали президентські вибори.
Партнерам по коаліції не вдалося домовитися про єдиного кандидата, а висунутий Нацоб’єднанням колишній президент Егіл Левітс зняв свою кандидатуру через відсутність необхідної підтримки.
Партії висунули своїх кандидатів: ОС – Улдіса Піленса, Нова єдність – міністра закордонних справ Едгара Рінкевичса, опозиційна партія Прогресивні – Еліну Пінто.
Після виборів Каріньш намагався переконати партнерів у необхідності розширення коаліції, щоб надати динамізму роботі уряду. Розширити уряд планувалося шляхом включення в коаліцію СЗК і Прогресивних, але проти цього категорично виступали Нацоб’єднання й ОС.
Після більш ніж двомісячних переговорів Каріньш виступив з останньою пропозицією – провести ротацію деяких міністрів і домовитися про пріоритети уряду, заявивши, що в разі відмови буде сформовано новий уряд.
ОС і Нацоб’єднання відхилили й цю пропозицію, тож Каріньш подав у відставку, зазначивши, що більше не претендуватиме на посаду прем’єра, та закликавши Нову єдність висунути нового кандидата.
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