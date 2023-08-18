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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ не будет иметь успехов в войне против Украины без мобилизации – Генштаб Эстонии

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Российская Федерация не сможет получить новых успехов в полномасштабной войне против Украины без проведения большой волны мобилизации граждан или существенного увеличения количества контрактников.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Эстонии, полковник Март Вендла в комментарии иностранным журналистам.

— Чисто с военной точки зрения, мобилизация РФ была бы необходима для получения большей мощности нападения. Вероятно, это был бы очень непопулярный шаг с внутриполитической точки зрения, — считает он.

По его словам, например, речь идет о невозможности захвата Россией большей части Донецкой или других областей Украины. Для успехов Москве необходима значительно большая армия.

— Поставленные цели, вероятно, не достигаются. Хотя наплыв контрактников такой, что боевые потери возместят, — утверждает заместитель начальника Генштаба Эстонии.

По словам эстонского полковника, режим Кремля все еще пытается удержаться от того, чтобы объявить об организации новой волны мобилизации. Он напомнил, что в марте объявили большой набор в войска оккупантов.

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Источник: ERR

Война в Украине, Война на Донбассе, Донецкая область, Естонія, мобілізація, Україна-Росія
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