РФ не будет иметь успехов в войне против Украины без мобилизации – Генштаб Эстонии

Российская Федерация не сможет получить новых успехов в полномасштабной войне против Украины без проведения большой волны мобилизации граждан или существенного увеличения количества контрактников.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Эстонии, полковник Март Вендла в комментарии иностранным журналистам.

— Чисто с военной точки зрения, мобилизация РФ была бы необходима для получения большей мощности нападения. Вероятно, это был бы очень непопулярный шаг с внутриполитической точки зрения, — считает он.

По его словам, например, речь идет о невозможности захвата Россией большей части Донецкой или других областей Украины. Для успехов Москве необходима значительно большая армия.

— Поставленные цели, вероятно, не достигаются. Хотя наплыв контрактников такой, что боевые потери возместят, — утверждает заместитель начальника Генштаба Эстонии.

По словам эстонского полковника, режим Кремля все еще пытается удержаться от того, чтобы объявить об организации новой волны мобилизации. Он напомнил, что в марте объявили большой набор в войска оккупантов.

Источник: ERR

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