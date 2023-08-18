РФ не матиме успіхів у війні проти України без мобілізації – Генштаб Естонії

Російська Федерація не зможе отримати нові успіхи у повномасштабній війні проти України без проведення великої хвилі мобілізації громадян або істотного збільшення кількості контрактників.

Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Естонії, полковник Март Вендла у коментарі іноземним журналістам.

– Суто з військового погляду, мобілізація РФ була б необхідною для отримання більшої потужності нападу. Ймовірно, це був би дуже непопулярний крок із внутрішньополітичного погляду, – вважає він.

За його словами, наприклад, ідеться про неможливість захоплення Росією більшості Донецької чи інших областей України. Для успіхів Москві необхідна значно більша армія.

– Поставлених цілей, ймовірно, не досягнуто. Хоча наплив контрактників такий, що бойові втрати відшкодують, – стверджує заступник начальника Генштабу Естонії.

За словами естонського полковника, режим Кремля все ще намагається втриматися від того, щоб оголосити про організацію нової хвилі мобілізації. Він нагадав, що у березні оголосили великий набір до військ окупантів.

Джерело: ERR

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