РФ не матиме успіхів у війні проти України без мобілізації – Генштаб Естонії
Російська Федерація не зможе отримати нові успіхи у повномасштабній війні проти України без проведення великої хвилі мобілізації громадян або істотного збільшення кількості контрактників.
Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Естонії, полковник Март Вендла у коментарі іноземним журналістам.
– Суто з військового погляду, мобілізація РФ була б необхідною для отримання більшої потужності нападу. Ймовірно, це був би дуже непопулярний крок із внутрішньополітичного погляду, – вважає він.
За його словами, наприклад, ідеться про неможливість захоплення Росією більшості Донецької чи інших областей України. Для успіхів Москві необхідна значно більша армія.
– Поставлених цілей, ймовірно, не досягнуто. Хоча наплив контрактників такий, що бойові втрати відшкодують, – стверджує заступник начальника Генштабу Естонії.
За словами естонського полковника, режим Кремля все ще намагається втриматися від того, щоб оголосити про організацію нової хвилі мобілізації. Він нагадав, що у березні оголосили великий набір до військ окупантів.
Джерело: ERR
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко