Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Терміново
Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок
Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину
У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ не матиме успіхів у війні проти України без мобілізації – Генштаб Естонії

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Російська Федерація не зможе отримати нові успіхи у повномасштабній війні проти України без проведення великої хвилі мобілізації громадян або істотного збільшення кількості контрактників.

Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Естонії, полковник Март Вендла у коментарі іноземним журналістам.

– Суто з військового погляду, мобілізація РФ була б необхідною для отримання більшої потужності нападу. Ймовірно, це був би дуже непопулярний крок із внутрішньополітичного погляду, – вважає він.

За його словами, наприклад, ідеться про неможливість захоплення Росією більшості Донецької чи інших областей України. Для успіхів Москві необхідна значно більша армія.

– Поставлених цілей, ймовірно, не досягнуто. Хоча наплив контрактників такий, що бойові втрати відшкодують, – стверджує заступник начальника Генштабу Естонії.

За словами естонського полковника, режим Кремля все ще намагається втриматися від того, щоб оголосити про організацію нової хвилі мобілізації. Він нагадав, що у березні оголосили великий набір до військ окупантів.

Читайте також
В Енергодарі на нараді окупантів пролунав вибух: госпіталізовано керівників МВС РФ
РФ не матиме успіхів у війні проти України без мобілізації – Генштаб Естонії

Джерело: ERR

Війна в Україні, Війна на Донбасі, Донецька область, Естонія, мобілізація, Україна-Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Цапи-відбувайли: в ГУР пояснили, чому в Росії почали частіше вмирати високопоставлені військові
РФ не матиме успіхів у війні проти України без мобілізації – Генштаб Естонії
Армія РФ з артилерії обстріляла Пункт незламності у Часовому Яру – є поранені
Обстріл Часового Яру
Площа знищених лісів України еквівалентна третині території Швейцарії – ОП
РФ не матиме успіхів у війні проти України без мобілізації – Генштаб Естонії
Молдова має наміри допомагати Україні з транзитом зерна – Санду
Президентка Молдови Мая Санду
Додала 15 росіян та 3 установи: Канада розширила санкції проти РФ
РФ не матиме успіхів у війні проти України без мобілізації – Генштаб Естонії
Ігри
Відео
Оборонятися, штурмувати та нищити ворожу техніку: Вовки Да Вінчі проводять вишколи для охочих

На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
РФ не матиме успіхів у війні проти України без мобілізації – Генштаб Естонії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (18.08.2023)
РФ не матиме успіхів у війні проти України без мобілізації – Генштаб Естонії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (18.08.2023)
РФ не матиме успіхів у війні проти України без мобілізації – Генштаб Естонії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь