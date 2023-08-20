Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получила от Швеции
Срочно
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: в МВД рассказали, что произошло
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Появились фото, как на аэродроме Сольцы горит Ту-22М3, бомбивший Украину

Появились фото, как на аэродроме Сольцы горит Ту-22М3, бомбивший Украину
Фото: Факти ICTV

В интернете появились фотографии после того, как вспыхнули российские истребители в результате вчерашнего удара беспилотников по аэродрому Сольцы.

По предварительным данным, есть информация об уничтожении двух бомбардировщиков Ту-22М3.

По информации российских изданий, всего ударили по двум самолетам. Утверждают, что якобы один пострадал меньше, а другой — сгорел полностью.

Стоит отметить, что 19 августа беспилотник нанес удар по российскому аэродрому Сольцы в Новгородской области России.

Ранее стало известно после заявлений американских аналитиков, что в результате атаки по российскому военному аэродрому Сольцы повреждены два бомбардировщика Ту-22М3. Тогда эксперты об этом заявили со ссылкой на геолокационные изображения, которые появились после публикации спутниковых снимков.

Читайте также
Дания передает Украине 19 истребителей F-16 — Фредериксен
Появились фото, как на аэродроме Сольцы горит Ту-22М3, бомбивший Украину

Война в Украине, літаки РФ, Пожар, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский сел в истребитель F-16 вместе с премьером Дании
Появились фото, как на аэродроме Сольцы горит Ту-22М3, бомбивший Украину
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Появились фото, как на аэродроме Сольцы горит Ту-22М3, бомбивший Украину
Только в обмен на Белгород: Зеленский об уступках для вступления в НАТО
Володимир Зеленський
Украина получит до шести F-16 от Дании до конца года
F-16
Мы это не обсуждали: Зеленский о применении F-16 на территории РФ
Володимир Зеленський
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Использовать могут даже дети: в Украине изобрели уникальный лего-кирпич
Появились фото, как на аэродроме Сольцы горит Ту-22М3, бомбивший Украину
Прошли путь Анны Франк: истории украинских детей из оккупации показывают в Нидерландах
Появились фото, как на аэродроме Сольцы горит Ту-22М3, бомбивший Украину
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
Появились фото, как на аэродроме Сольцы горит Ту-22М3, бомбивший Украину
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь