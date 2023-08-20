Появились фото, как на аэродроме Сольцы горит Ту-22М3, бомбивший Украину
В интернете появились фотографии после того, как вспыхнули российские истребители в результате вчерашнего удара беспилотников по аэродрому Сольцы.
По предварительным данным, есть информация об уничтожении двух бомбардировщиков Ту-22М3.
По информации российских изданий, всего ударили по двум самолетам. Утверждают, что якобы один пострадал меньше, а другой — сгорел полностью.
Стоит отметить, что 19 августа беспилотник нанес удар по российскому аэродрому Сольцы в Новгородской области России.
Ранее стало известно после заявлений американских аналитиков, что в результате атаки по российскому военному аэродрому Сольцы повреждены два бомбардировщика Ту-22М3. Тогда эксперты об этом заявили со ссылкой на геолокационные изображения, которые появились после публикации спутниковых снимков.
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