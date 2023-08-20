Появились фото, как на аэродроме Сольцы горит Ту-22М3, бомбивший Украину

В интернете появились фотографии после того, как вспыхнули российские истребители в результате вчерашнего удара беспилотников по аэродрому Сольцы.

По предварительным данным, есть информация об уничтожении двух бомбардировщиков Ту-22М3.

По информации российских изданий, всего ударили по двум самолетам. Утверждают, что якобы один пострадал меньше, а другой — сгорел полностью.

Стоит отметить, что 19 августа беспилотник нанес удар по российскому аэродрому Сольцы в Новгородской области России.

Ранее стало известно после заявлений американских аналитиков, что в результате атаки по российскому военному аэродрому Сольцы повреждены два бомбардировщика Ту-22М3. Тогда эксперты об этом заявили со ссылкой на геолокационные изображения, которые появились после публикации спутниковых снимков.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.