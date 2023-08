Зеленського та першу леді прийняла королева Данії Маргрете II

У Копенгаґені президента України Володимира Зеленського разом з першою леді Оленою Зеленською 21 серпня прийняли королева Данії Маргрете II та члени королівської родини – кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері.

Про це глава держави повідомив у своєму Twitter, високо оцінивши особисту підтримку з боку королівської родини гуманітарних зусиль данських і міжнародних організацій, які працюють в Україні.

– Висловили вдячність за підтримку всіх важливих гуманітарних зусиль. Дякуємо уряду, парламенту та всім громадянам Данії за солідарність з Україною, – наголосив президент.

Olena @ZelenskaUA and I met with HM Queen Margrethe II of Denmark and members of the Royal Family.

We are thankful for the Royal Family’s support of all the important humanitarian efforts. We thank the Danish government, parliament, and all Danes for standing with Ukraine. pic.twitter.com/erGB9tV5e5

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 21, 2023