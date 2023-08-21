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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленського та першу леді прийняла королева Данії Маргрете II

Зеленський у королеви Данії
Фото: Офіс президента

У Копенгаґені президента України Володимира Зеленського разом з першою леді Оленою Зеленською 21 серпня прийняли королева Данії Маргрете II та члени королівської родини – кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері.

Про це глава держави повідомив у своєму Twitter, високо оцінивши особисту підтримку з боку королівської родини гуманітарних зусиль данських і міжнародних організацій, які працюють в Україні.

– Висловили вдячність за підтримку всіх важливих гуманітарних зусиль. Дякуємо уряду, парламенту та всім громадянам Данії за солідарність з Україною, – наголосив президент.

Раніше Зеленський виступив з промовою в парламенті Данії перед депутатами та міністрами.

Напередодні у Міністерстві оборони Данії підтвердили, що передадуть Україні багатоцільові винищувачі F-16.

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винищувач F-16

Джерело: Офіс президента
Володимир Зеленський, Данія, Копенгаген, Олена Зеленська
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