Подоляк назвал три преимущества F-16 для Украины
Благодаря выделенным партнерами многоцелевым истребителям F-16 Украина сможет снизить риски масштабирования полномасштабной войны, начатой Россией, минимизировать потери и ускорить деэскалацию.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в социальной сети Twitter.
По его словам, в вопросе о передаче истребителей речь идет о минимизации потерь Украины, оптимизации контрнаступательных операций, увеличении эффективности уничтожения российской оккупационной группировки.
Советник руководителя Офиса президента отметил, что сейчас многие страны соглашаются передать авиационную технику ВСУ, открыто демонстрируют заинтересованность в защите международного права, демократии и справедливости.
По мнению Подоляка, это возможно только в случае абсолютного проигрыша России. Он считает, что сейчас очень важно, чтобы решение о передаче авиации принимали другие союзники Украины из коалиции.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш