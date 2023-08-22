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Юлия Захарченко, редактор ленты

Подоляк назвал три преимущества F-16 для Украины

F-16
Фото: Unsplash

Благодаря выделенным партнерами многоцелевым истребителям F-16 Украина сможет снизить риски масштабирования полномасштабной войны, начатой Россией, минимизировать потери и ускорить деэскалацию.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в социальной сети Twitter.

По его словам, в вопросе о передаче истребителей речь идет о минимизации потерь Украины, оптимизации контрнаступательных операций, увеличении эффективности уничтожения российской оккупационной группировки.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что сейчас многие страны соглашаются передать авиационную технику ВСУ, открыто демонстрируют заинтересованность в защите международного права, демократии и справедливости.

По мнению Подоляка, это возможно только в случае абсолютного проигрыша России. Он считает, что сейчас очень важно, чтобы решение о передаче авиации принимали другие союзники Украины из коалиции.

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Подоляк назвал три преимущества F-16 для Украины

Война в Украине, Истребитель F-16, Истребители для Украины, Михаил Подоляк, Офис президента
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