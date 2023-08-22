Подоляк назвав три переваги F-16 для України
Завдяки виділеним партнерами багатоцільовим винищувачам F-16 Україна зможе знизити ризики масштабування повномасштабної війни, розпочатою Росією, мінімізувати втрати та прискорити деескалацію.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у соціальній мережі Twitter.
За його словами, у питанні про передавання винищувачів йдеться про мінімізацію втрат України, оптимізацію контрнаступальних операцій, збільшення ефективності знищення російського окупаційного угруповання.
Радник керівника Офісу президента зазначив, що наразі багато країн погоджуються передати авіаційну техніку ЗСУ, відкрито демонструють зацікавленість у захисті міжнародного права, демократії та справедливості.
На думку Подоляка, це можливо лише у разі абсолютного програшу Росії. Він вважає, що наразі дуже важливо, щоб рішення про передавання авіації ухвалювали інші союзники України з коаліції.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш