Ночные “хлопки”: в Москве и Подмосковье раздаются взрывы, аэропорты приостановили работу
В ночь на среду, 23 августа, в Москве и Подмосковье раздаются взрывы. Местные паблики сообщают об “атаке беспилотников”.
По словам очевидцев, взрывы раздаются в Химках, Красногорске, Одинцово, Долгопрудном, а также в Москве (район Митино). Якобы по дронам работает российская ПВО.
Как объясняет русская служба BBC, Химки и Долгопрудный расположены рядом, они прилегают к Москве с северо-запада. Рядом с ними находится аэропорт Шереметьево.
Одинцово расположено к западу от Москвы, в нескольких километрах от столицы РФ.
Кроме того, сообщается о звуках взрывов в районе делового центра Москва-Сити. На месте виден дым, очевидцы сообщают о “прилете”.
Набережную возле Москва-Сити перекрыли, туда прибыли автомобили экстренных служб.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил “атаку дронов”. По его словам, беспилотник попал в одно из зданий Москва-Сити, “которое стоится”. А еще один дрон якобы был сбит российской ПВО “в Можайском районе Московской области”.
Собянин добавил, что “по предварительной информации, пострадавших нет”.
Telegram-каналы сообщают, что в башне Москве-Сити, в которую попал беспилотник, поврежден фасад “на уровне 10 – 15 этажей”. А в соседних зданиях выбило стекла взрывной волной.
Во всех аэропортах Москвы введены ограничения на вылет и прилет самолетов. Как сообщают росСМИ, введен план Ковер. Он действует, когда в небе замечены какие-то неизвестные или опасные объекты. В таком случае московские аэропорты не могут принимать и отправлять самолеты.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш