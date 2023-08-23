Ночные “хлопки”: в Москве и Подмосковье раздаются взрывы, аэропорты приостановили работу

В ночь на среду, 23 августа, в Москве и Подмосковье раздаются взрывы. Местные паблики сообщают об “атаке беспилотников”.

По словам очевидцев, взрывы раздаются в Химках, Красногорске, Одинцово, Долгопрудном, а также в Москве (район Митино). Якобы по дронам работает российская ПВО.

Как объясняет русская служба BBC, Химки и Долгопрудный расположены рядом, они прилегают к Москве с северо-запада. Рядом с ними находится аэропорт Шереметьево.

Одинцово расположено к западу от Москвы, в нескольких километрах от столицы РФ.

Кроме того, сообщается о звуках взрывов в районе делового центра Москва-Сити. На месте виден дым, очевидцы сообщают о “прилете”.

Набережную возле Москва-Сити перекрыли, туда прибыли автомобили экстренных служб.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил “атаку дронов”. По его словам, беспилотник попал в одно из зданий Москва-Сити, “которое стоится”. А еще один дрон якобы был сбит российской ПВО “в Можайском районе Московской области”.

Собянин добавил, что “по предварительной информации, пострадавших нет”.

Telegram-каналы сообщают, что в башне Москве-Сити, в которую попал беспилотник, поврежден фасад “на уровне 10 – 15 этажей”. А в соседних зданиях выбило стекла взрывной волной.

Во всех аэропортах Москвы введены ограничения на вылет и прилет самолетов. Как сообщают росСМИ, введен план Ковер. Он действует, когда в небе замечены какие-то неизвестные или опасные объекты. В таком случае московские аэропорты не могут принимать и отправлять самолеты.

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