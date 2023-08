В британской разведке считают, что авиабазу в Сольцах атаковали из РФ

19 августа в результате атаки беспилотника на аэродроме Сольцы в Новгородской области РФ, в 650 км от границы с Украиной, был, вероятно, уничтожен бомбардировщик Ту-22М. Минобороны страны-агрессора обвинило в этом Украину, что очень сомнительно, учитывая расстояние, считают в разведке Министерства обороны Великобритании.

— Если это правда, то это добавляет веса оценке того, что некоторые атаки БпЛА на российские военные объекты происходят с территории России. Маловероятно, что коптерные дроны имеют достаточный радиус действия, чтобы достичь Сольцев из-за пределов России, — анализируют в разведке.

Они напомнили, что это уже по меньшей мере третья успешная атака на российские аэродромы дальней авиации, что “ставит под сомнение способность России защитить стратегические объекты в глубине страны”.

