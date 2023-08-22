В британской разведке считают, что авиабазу в Сольцах атаковали из РФ
19 августа в результате атаки беспилотника на аэродроме Сольцы в Новгородской области РФ, в 650 км от границы с Украиной, был, вероятно, уничтожен бомбардировщик Ту-22М. Минобороны страны-агрессора обвинило в этом Украину, что очень сомнительно, учитывая расстояние, считают в разведке Министерства обороны Великобритании.
— Если это правда, то это добавляет веса оценке того, что некоторые атаки БпЛА на российские военные объекты происходят с территории России. Маловероятно, что коптерные дроны имеют достаточный радиус действия, чтобы достичь Сольцев из-за пределов России, — анализируют в разведке.
Они напомнили, что это уже по меньшей мере третья успешная атака на российские аэродромы дальней авиации, что “ставит под сомнение способность России защитить стратегические объекты в глубине страны”.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 August 2023
Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/WYHfB5NZIN
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/Ab4QQUyeMF
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 22, 2023
Утром 19 августа на военном аэродроме Сольцы в Новгородской области РФ, где базируются самолеты Ту-22м3 — носители ракет Кинжал, прогремели взрывы.
Тогда в Минобороны РФ признали повреждения одного самолета.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов