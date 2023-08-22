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В британской разведке считают, что авиабазу в Сольцах атаковали из РФ

В британской разведке считают, что авиабазу в Сольцах атаковали из РФ
Фото: Факти ICTV

19 августа в результате атаки беспилотника на аэродроме Сольцы в Новгородской области РФ, в 650 км от границы с Украиной, был, вероятно, уничтожен бомбардировщик Ту-22М. Минобороны страны-агрессора обвинило в этом Украину, что очень сомнительно, учитывая расстояние, считают в разведке Министерства обороны Великобритании.

— Если это правда, то это добавляет веса оценке того, что некоторые атаки БпЛА на российские военные объекты происходят с территории России. Маловероятно, что коптерные дроны имеют достаточный радиус действия, чтобы достичь Сольцев из-за пределов России, — анализируют в разведке.

Они напомнили, что это уже по меньшей мере третья успешная атака на российские аэродромы дальней авиации, что “ставит под сомнение способность России защитить стратегические объекты в глубине страны”.

Утром 19 августа на военном аэродроме Сольцы в Новгородской области РФ, где базируются самолеты Ту-22м3 — носители ракет Кинжал, прогремели взрывы.

Тогда в Минобороны РФ признали повреждения одного самолета.

аеродром, Взрыв, Дрони, літаки РФ, Пожар, Росія
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