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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Нічна “бавовна”: в Москві та Підмосков’ї лунають вибухи, аеропорти призупинили роботу

Удар дронів по Москві 24 липня 2023
Фото: Getty Images

У ніч на середу, 23 серпня, в Москві та Підмосков’ї лунають вибухи. Місцеві пабліки повідомляють про “атаку безпілотників”.

За словами очевидців, вибухи лунають у Хімках, Красногорську, Одинцово, Долгопрудному, а також у самій Москві (район Мітіно). Начебто по дронах працює російська ППО.

Як пояснює російська служба ВВС, Хімки та Долгопрудний розташовані поруч, вони прилягають до Москви з північного заходу. Поруч із ними знаходиться аеропорт Шереметьєво.

Одинцово розташовано на захід від Москви, за кілька кілометрів від столиці РФ.

Крім того, повідомляється про звуки вибухів у районі ділового центру Москва-Сіті. На місці видно дим, очевидці повідомляють про “прильот”.

Набережну біля Москва-Сіті перекрили, туди прибули автомобілі екстрених служб.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив “атаку дронів”. За його словами, безпілотник влучив в одну з будівель Москва-Сіті, “яка будується”. А ще один дрон начебто був збитий російської ППО “в Можайському районі Московської області”.

Собянін додав, що “за попередньою інформацією, постраждалих немає”.

Telegram-канали повідомляють, що у вежі Москві-Сіті, в яку влучив безпілотник, пошкоджено фасад “на рівні 10 – 15 поверхів”. А в сусідніх будівлях вибило шибки вибуховою хвилею.

У всіх аеропортах Москви запроваджені обмеження на виліт та приліт літаків. Як повідомляють росЗМІ, введено план Килим. Він діє, коли в небі помічені якісь невідомі чи небезпечні об’єкти. В такому разі московські аеропорти не можуть приймати та відправляти літаки.

Варто зазначити, що останнім часом “бавовна” в Москві та Підмосков’ї відбувається регулярно. І це не перше влучання в Москва-Сіті.

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Дрони, Москва, Російська агресія
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