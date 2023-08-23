Украина и еще 7 государств присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

Совет Евросоюза сообщил о решении еще восьми стран присоединиться к последним персональным санкциям против Беларуси, введенным 3 августа.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля о присоединении отдельных стран к ограничительным мерам в связи с ситуацией в Беларуси и участием Беларуси в российской агрессии против Украины.

— Европейский Совет добавил 38 физических и 3 юридических лица в перечень физических и юридических лиц, субъектов и органов, на которых распространяются ограничительные меры, изложенные в Приложении I к Решению 2012/642/CFSP, — говорится в сообщении.

Кроме ЕС, к санкциям присоединились Украина, а также другие страны-кандидаты на вступление в ЕС — Северная Македония, Черногория, Албания и Босния и Герцеговина. В частности, решение поддержали Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, которые являются членами Европейского экономического пространства.

— Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета, — говорится в сообщении.

Санкции ЕС, введенные 3 августа, были направлены против 38 физических и трех юридических лиц из Беларуси в связи с ухудшением ситуации с правами человека в стране.

Ограничения были наложены против трех государственных предприятий Беларуси, которые приняли меры против работников или уволили их за участие в мирных протестах и забастовках, и белорусский государственный нефтехимический конгломерат Белнефтехим.

Впоследствии санкции против Беларуси были введены со стороны США.

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