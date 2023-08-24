Норвегия выделяет $106 млн на энергетическую безопасность в Украине

Норвегия решило выделить 1,5 млрд норвежских крон (106 млн долларов) на обеспечение поставок газа и электроэнергии в Украину.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте правительства.

Премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что Украине нужна помощь, чтобы обеспечить электричеством и теплом дома, предприятия и государственные учреждения в преддверии зимы.

Деньги направляются через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и пойдут на ремонт и техническое обслуживание электроэнергетической инфраструктуры, а также на поставку электроэнергии в районы, пострадавших от боевых действий (865 млн крон), а также на покупку газа для хранения (635 млн крон).

В прошлом году Норвегия выделила 2 млрд крон на закупку газа для Украины — это покрыло около 1/3 потребностей. Гар Стере отметил, что пока не известно, сколько газа потребуется Украине в этом году.

Стоит отметить, что в 2022 году Норвегия выделила Украине около 10,7 млрд норвежских крон на гражданские и военные нужды.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.