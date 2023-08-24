Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Загинув разом із Пригожиним: ким був Дмитро Уткін, який керував найманцями ПВК Вагнера
У Росії розбився приватний літак: є загиблі
На Вінниччині в ДТП загинуло 12 людей, серед них шестеро дітей
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Потрапив у течію та тонув: у Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Норвегія виділяє $106 млн на енергетичну безпеку в Україні

Йонас Гар Стере
Фото: Getty Images

Норвегія вирішила виділити 1,5 млрд норвезьких крон (106 млн доларів) на забезпечення постачання газу та електроенергії в Україну.

Про це повідомляють у пресрелізі на сайті уряду.

Прем’єр-міністр Йонас Гар Стере заявив, що Україні потрібна допомога, щоб забезпечити електрикою і теплом будинки, підприємства і державні установи напередодні зими.

Гроші спрямовують через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), вони підуть на ремонт і технічне обслуговування електроенергетичної інфраструктури, а також на постачання електроенергії в райони, які постраждали від бойових дій (865 млн крон), а також на купівлю газу для зберігання (635 млн крон).

Читайте також
Норвегія передасть Україні систему для знищення БпЛА
Дрони Шахед

Торік Норвегія виділила 2 млрд крон на закупівлю газу для України – це покрило близько 1/3 потреб. Гар Стере зазначив, що поки що не відомо, скільки газу знадобиться Україні цього року.

Варто зазначити, що 2022 року Норвегія виділила Україні близько 10,7 млрд норвезьких крон на цивільні та військові потреби.

Норвегія, фінанси
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16 – ЗМІ
Винищувачі F-16
Для знищення дронів РФ: в Британії підтвердили підписання контрактів на ППО для України
Велика Британія
Норвегія передасть Україні систему для знищення БпЛА
Дрони Шахед
Експертна думка: чи досягла дохідність депозитів свого піка
Комінбанк
Прямував з Норвегії до Туреччини: літак з пасажирами потрапив у повітряний простір України
Норвегія виділяє $106 млн на енергетичну безпеку в Україні
Ігри
Відео
Хрест бойових заслуг: кому вручатимуть нову нагороду

Повномасштабне вторгнення змусило чиновників по-іншому подивитись на систему державних нагород.  Виявилося, що відзнак суто за героїзм в умовах війни у нас не було, а одну і ту ж нагороду могли отримувати як і цивільні, так і бійці на фронті.

Олег Корнієнко
З ПТРК Milan за два кілометри: бригада швидкого реагування Рубіж показала, як відбивають ворожу навалу
Норвегія виділяє $106 млн на енергетичну безпеку в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (23.08.2023)
Норвегія виділяє $106 млн на енергетичну безпеку в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (23.08.2023)
Норвегія виділяє $106 млн на енергетичну безпеку в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (23.08.2023)
Норвегія виділяє $106 млн на енергетичну безпеку в Україні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь