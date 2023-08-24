Норвегія виділяє $106 млн на енергетичну безпеку в Україні

Норвегія вирішила виділити 1,5 млрд норвезьких крон (106 млн доларів) на забезпечення постачання газу та електроенергії в Україну.

Про це повідомляють у пресрелізі на сайті уряду.

Прем’єр-міністр Йонас Гар Стере заявив, що Україні потрібна допомога, щоб забезпечити електрикою і теплом будинки, підприємства і державні установи напередодні зими.

Гроші спрямовують через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), вони підуть на ремонт і технічне обслуговування електроенергетичної інфраструктури, а також на постачання електроенергії в райони, які постраждали від бойових дій (865 млн крон), а також на купівлю газу для зберігання (635 млн крон).

Торік Норвегія виділила 2 млрд крон на закупівлю газу для України – це покрило близько 1/3 потреб. Гар Стере зазначив, що поки що не відомо, скільки газу знадобиться Україні цього року.

Варто зазначити, що 2022 року Норвегія виділила Україні близько 10,7 млрд норвезьких крон на цивільні та військові потреби.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.