Чтобы усилить влияние. Иран, ОАЭ и еще четыре страны пригласили вступить в БРИКС

В экономический блок БРИКС, куда входит пять стран — Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, — пригласили присоединиться Иран, Саудовскую Аравию, Эфиопию, Египет, Аргентину и Объединенные Арабские Эмираты.

Это направлено на усиление влияния блока и отстаивание Глобального Юга.

Также расширение блока может проложить путь для десятков заинтересованных стран, желающих вступить в БРИКС, когда геополитическая поляризация стимулирует усилия Китая и России превратить блок в жизнеспособный противовес Западу.

Новые кандидаты станут членами БРИКС 1 января 2024 года. Таким образом, в организации официально будет 11 государств.

Как будет называться группа после вступления новых стран, пока неизвестно.

Напомним, 22 августа в Южно-Африканской Республике начался саммит БРИКС, в который входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Мероприятие стало 15-м саммитом объединения БРИКС, продлится до четверга, 24 августа.

Кроме стран-членов БРИКС, на саммит в Йоханнесбурге были приглашены лидеры еще 67 стран из Латинской Америки, Азии и Африки.

Российского диктатора Владимира Путина на саммите не было. Главной причиной неявки президента РФ в ЮАР является международный розыск Путина, объявленный Международным уголовным судом за вывоз детей с оккупированных территорий Украины.

Источник : Радио Свобода

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