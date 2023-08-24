Щоб посилити вплив. Іран, ОАЕ та ще чотири країни запросили вступити до БРІКС

До економічного блоку БРІКС в яку входить п’ять країн: Росія, Китай, Індія, Бразилія та ПАР запросили приєднатися Іран, Саудівську Аравію, Ефіопію, Єгипет, Аргентину й Об’єднані Арабські Емірати.

Цей спрямовано на посилення впливу блоку та відстоювання “Глобального Півдня”.

Також розширення блоку може прокласти шлях для десятків зацікавлених країн, які бажають вступити до БРІКС, коли геополітична поляризація стимулює зусилля Китаю та Росії перетворити блок на життєздатну противагу Заходу.

Нові кандидати стануть членами БРІКС 1 січня 2024 року. Таким чином, в організації офіційно буде 11 держав. Як називатиметься група після вступу нових країн, поки не відомо.

Нагадаємо, 22 серпня, у Південно-Африканській Республіці почався саміт БРІКС, до якого входить Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР.

Захід став 15-м самітом об’єднання БРІКС, триватиме до четверга, 24 серпня.

Крім країн-членів БРІКС, на саміт в Йоганнесбурзі були запрошені лідери ще 67 країн з Латинської Америки, Азії та Африки.

Російського диктатора Володимира Путіна на саміті не було. Головною причиною неявки президента РФ в ПАР є міжнародний розшук Путіна, оголошений Міжнародним кримінальним судом за вивезення дітей з окупованих територій України.

Джерело : Радіо Свобода

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