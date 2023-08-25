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Россияне должны почувствовать, что такое война: Данилов об атаках БпЛА на Москву

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Радио Свобода заявил, что население РФ, в частности Москвы, где было принято решение о нападении на Украину, “должно пострадать”, чтобы россияне почувствовали, что такое на самом деле война.

Данилов отметил, что пока украинские дети, женщины и пожилые люди постоянно сидят в укрытиях из-за вражеских атак, россияне не должны спокойно чувствовать себя в своих домах в Москве, где было принято решение о начале полномасштабного вторжения.

– Это же о справедливости, кстати. Война — это всегда о справедливости. И Господь все расставит на свои места. И не только наши дети должны страдать, люди должны страдать. Пусть они пострадают так же, увидят, что такое война, – сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что война пришла в Россию после 24 февраля 2022 года, тогда же, когда Путин дал приказ напасть на Украину.

– Должно быть мощное давление на россиян для того, чтобы они понимали, что они несут общую ответственность за все те действия, которые сегодня происходят на территории Украины. Война придет в Россию. И эту войну они сами туда позвали, – отметил Данилов.

Напомним, 23 августа, в Москве и Подмосковье прогремели взрывы. Местные паблики сообщили об “атаке беспилотников”.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, беспилотник попал в одно из зданий Москва-Сити, “которое строится”. А еще один дрон якобы был сбит российской ПВО “в Можайском районе Московской области”.

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Россияне должны почувствовать, что такое война: Данилов об атаках БпЛА на Москву

Безпілотники, Москва, Алексей Данилов, СНБО, Російська агресія, Росія
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