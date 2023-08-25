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У Пентагона нет подтверждений, что самолет Пригожина сбили ракетой — Райдер

Генерал Патрік Райдер
Фото: Getty Images

Первоначальная оценка заключается в том, что, скорее всего, владелец российской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин погиб, однако нет никаких подтверждений, что его самолет сбили ракетой.

Об этом заявил на брифинге спикер Минобороны США, бригадный генерал Патрик Райдер, отвечая на вопросы журналистов.

— Мы продолжаем оценивать ситуацию. У нас нет никакой информации, которая бы указывала на то, что самолет был сбит какой-то ракетой класса “земля-воздух”. Мы считаем, что эта информация является неточной, — подчеркнул он.

Вечером 23 августа в Тверской области РФ разбился частный самолет с 10 людьми на борту — все погибли. Среди пассажиров, по данным Росавиации, были владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Однако до сих пор нет официального подтверждения, что они погибли.

Большинство экспертов и аналитиков склоняются к тому, что самолет Пригожина был сбит российской ракетой.

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Источник: U.S. DepartmentofDefense

Авиакатастрофы, літаки РФ, ЧВК Вагнера, Пентагон, Росія, США
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