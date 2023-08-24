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Самолет Пригожина сбили. Эксперт спрогнозировал, что будет происходить в РФ дальше

Євген Пригожин
Фото: Getty Images

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что самолет, на борту которого, вероятно, находился главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, сбили.

По его словам, ситуация является следствием борьбы ФСБ против Минобороны.

— Я думаю, что это было именно сбитие, потому что есть след ракеты, который был зафиксирован, также Financial Times написало со ссылкой на американского чиновника о том, что это могла быть именно ракета ПВО. Есть и другие подтверждения, которые об этом говорят, даже в рядах врага, — сказал он.

Мусиенко отметил, что самолет сбили, чтобы “продемонстрировать абсолютную власть и влияние, а также унизить максимально ФСБшную партию, которая стояла за Пригожиным”.

Эксперт считает, что результатом борьбы между российскими структурами могут стать серьезные процессы, которые будут происходить в России осенью.

— Это не обязательно означает новые перевороты и устранения, но события будут характеризоваться так, что борьба будет выходить за определенные пределы. Это будет означать, что мы увидим взрывы на территории РФ, странные убийства, террористические акты, саботаж на фронте и тд, — добавил Мусиенко.

Эксперт подчеркнул, что борьба внутри РФ будет набирать обороты.

Вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет. Среди пассажиров значились глава частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин и заместитель Пригожина Дмитрий Уткин.

Всего, по данным МЧС РФ, в авиакатастрофе частного самолета погибло 10 человек.

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Источник: Александр Мусиенко

Война в Украине, ЧВК Вагнера, Росія, ФСБ
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