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Юлия Захарченко, редактор ленты

Российские оккупанты после обмена возвращаются на фронт, где повторно сдаются в плен — разведка

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Украинская сторона зафиксировала неодиночные случаи, когда российские военнопленные после обмена с Москвой возвращались на фронт, впоследствии повторно попадая в плен Силам обороны.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько оккупантов продолжали идти на войну против Украины после обмена военнопленными.

— В процентах трудно сказать, но возвращаются. Это не единичные случаи, — отметил представитель украинской разведки.

Юсов обратил внимание, что были зафиксированы случаи, когда одни и те же российские военные по несколько раз попадали в плен к украинским защитникам. По его мнению, это свидетельствует о гуманности ВСУ.

— Есть такие фартовые персонажи, — прокомментировал представитель разведки ситуацию, когда оккупанты возвращаются снова в плен.

В конце марта стало известно, что российские войска в ожидании контрнаступления ВСУ сдаются в плен добровольно. Так, в марте 2023 года был зафиксирован рекорд по обращениям оккупантов.

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Российские оккупанты после обмена возвращаются на фронт, где повторно сдаются в плен — разведка

Источник: ISLND TV

Андрій Юсов, Война в Украине, Обмін полоненими, полон, Разведка, Росія, Україна-Росія
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

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