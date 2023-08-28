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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Російські окупанти після обміну повертаються на фронт, де повторно здаються у полон – розвідка

російські солдати військові
Фото: Getty Images

Українська сторона зафіксувала непоодинокі випадки, коли російські військовополонені після обміну з Москвою поверталися на фронт, згодом повторно потрапляючи у полон Сил оборони.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, відповідаючи на запитання журналістів про те, скільки окупантів продовжували йти на війну проти України після обміну військовополоненими.

– У відсотках важко сказати, але повертаються. Це не поодинокі випадки, – зазначив представник української розвідки.

Юсов звернув увагу, що були зафіксовані випадки, коли одні й ті ж російські військові по декілька разів потрапляли у полон до українських захисників. На його думку, це свідчить про гуманність ЗСУ.

– Є такі фартові персонажі, – прокоментував представник розвідки ситуацію, коли окупанти повертаються знову в полон.

Наприкінці березня стало відомо, що російські війська в очікуванні контрнаступу ЗСУ здаються у полон добровільно. Так, у березні 2023 року було зафіксовано рекорд за зверненнями окупантів.

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Джерело: ISLND TV

Андрій Юсов, Війна в Україні, Обмін полоненими, полон, Розвідка, Росія, Україна-Росія
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