У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП, є постраждалі

У понеділок, 28 серпня, у румунському місті Неводар автобус з українцями потрапив у ДТП. Повідомляють про 12 постраждалих, серед них 2 дітей.

За даними ЗМІ, у салоні перебувало приблизно 40 пасажирів.

Автобус виїхав з Бухареста і прямував до Одеси, водій зачепив обмежувач висоти.

6 дорослих доставлені до лікарні з травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще 6 осіб отримали медичну допомогу та відмовилися від госпіталізації.

На місці події працюють рятувальники та медики. Огляд постраждалих продовжується.

Джерело: Digi24

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