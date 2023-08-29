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Валентина Чорна, редакторка стрічки

У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП, є постраждалі

ДТП у Румунії

У понеділок, 28 серпня, у румунському місті Неводар автобус з українцями потрапив у ДТП. Повідомляють про 12 постраждалих, серед них 2 дітей.

За даними ЗМІ, у салоні перебувало приблизно 40 пасажирів.

Автобус виїхав з Бухареста і прямував до Одеси, водій зачепив обмежувач висоти.

6 дорослих доставлені до лікарні з травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще 6 осіб отримали медичну допомогу та відмовилися від госпіталізації.

На місці події працюють рятувальники та медики. Огляд постраждалих продовжується.

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Джерело: Digi24

ДТП, Румунія
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