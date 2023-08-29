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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В России снова упал вертолет: весь экипаж погиб

Російський гелікоптер Ка-52

В Челябинской области России упал вертолет Ми-8.

Об этом пишут росСМИ. Официального подтверждения пока нет.

Известно, что на борту находились четыре человека. Предварительно, погибли трое из них.

О причине крушения не сообщается.

Отмечается, что этот вертолет принадлежал ФСБ. Известно, что Ми-8 проводил тренировочный полет.

Напомним, что вечером 23 августа в Тверской области России разбился самолет. Среди пассажиров значились глава частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 552-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

Вертолет, Гелікоптер, Росія
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
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