В России снова упал вертолет: весь экипаж погиб

В Челябинской области России упал вертолет Ми-8.

Об этом пишут росСМИ. Официального подтверждения пока нет.

Известно, что на борту находились четыре человека. Предварительно, погибли трое из них.

О причине крушения не сообщается.

Отмечается, что этот вертолет принадлежал ФСБ. Известно, что Ми-8 проводил тренировочный полет.

Напомним, что вечером 23 августа в Тверской области России разбился самолет. Среди пассажиров значились глава частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 552-е сутки.

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Фото: Минобороны России

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