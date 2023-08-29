В России снова упал вертолет: весь экипаж погиб
В Челябинской области России упал вертолет Ми-8.
Об этом пишут росСМИ. Официального подтверждения пока нет.
Известно, что на борту находились четыре человека. Предварительно, погибли трое из них.
О причине крушения не сообщается.
Отмечается, что этот вертолет принадлежал ФСБ. Известно, что Ми-8 проводил тренировочный полет.
Напомним, что вечером 23 августа в Тверской области России разбился самолет. Среди пассажиров значились глава частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.
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Фото: Минобороны России