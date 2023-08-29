У Росії знову впав вертоліт: весь екіпаж загинув

У Челябінській області Росії впав вертоліт Мі-8.

Про це пишуть росЗМІ. Офіційного підтвердження поки немає.

Відомо, що на борту перебували чотири людини. Попередньо, всі загинули.

Про причину аварії не повідомляється.

Нагадаємо, що ввечері 23 серпня у Тверській області Росії розбився літак. Серед пасажирів значились очільник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин і його заступник Дмитро Уткін.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 552-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

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