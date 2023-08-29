Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Росії знову впав вертоліт: весь екіпаж загинув
У Челябінській області Росії впав вертоліт Мі-8.
Про це пишуть росЗМІ. Офіційного підтвердження поки немає.
Відомо, що на борту перебували чотири людини. Попередньо, всі загинули.
Про причину аварії не повідомляється.
Нагадаємо, що ввечері 23 серпня у Тверській області Росії розбився літак. Серед пасажирів значились очільник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин і його заступник Дмитро Уткін.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 552-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Міноборони Росії
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