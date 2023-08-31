Украина и Норвегия договорились о транспортном безвизе
Украина согласовала так называемый транспортный безвиз с Норвегией — это даст возможность выполнять грузоперевозки без разрешений.
Соответствующий протокол подписали Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство транспорта Норвегии.
Ранее украинские перевозчики грузов, независимо от класса экологичности транспортных средств, могли ездить в Норвегию только при наличии разрешения. Однако теперь для грузовиков стандарта Евро-5 и выше вводят безразрешительный проезд.
Упрощенный режим начинает действовать с 1 сентября. Он будет касаться как двусторонних, так и транзитных перевозок.
Либерализация грузовых перевозок будет действовать по меньшей мере до 30 июня 2024 года, объяснил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.
По данным Минвосстановления, у перевозчика должен быть сертификат, подтверждающий класс экологичности грузовика, чтобы воспользоваться этим безвизом.
В то же время остается возможность выполнять перевозки для транспортных средств низшего класса экологичности.
Во время заседания украинско-норвежской смешанной комиссии удалось договориться о разрешениях на следующий год. Украинские перевозчики смогут получить 250 универсальных разрешений и 50 — из или в третьи страны.
Источник: Минвосстановление
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