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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украина и Норвегия договорились о транспортном безвизе

Украина и Норвегия договорились о транспортном безвизе
Фото: Depositphotos

Украина согласовала так называемый транспортный безвиз с Норвегией — это даст возможность выполнять грузоперевозки без разрешений.

Соответствующий протокол подписали Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство транспорта Норвегии.

Ранее украинские перевозчики грузов, независимо от класса экологичности транспортных средств, могли ездить в Норвегию только при наличии разрешения. Однако теперь для грузовиков стандарта Евро-5 и выше вводят безразрешительный проезд.

Упрощенный режим начинает действовать с 1 сентября. Он будет касаться как двусторонних, так и транзитных перевозок.

Либерализация грузовых перевозок будет действовать по меньшей мере до 30 июня 2024 года, объяснил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

По данным Минвосстановления, у перевозчика должен быть сертификат, подтверждающий класс экологичности грузовика, чтобы воспользоваться этим безвизом.

В то же время остается возможность выполнять перевозки для транспортных средств низшего класса экологичности.

Во время заседания украинско-норвежской смешанной комиссии удалось договориться о разрешениях на следующий год. Украинские перевозчики смогут получить 250 универсальных разрешений и 50 — из или в третьи страны.

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Источник: Минвосстановление

вантажівки, вантажні перевезення, Норвегия, Транспорт
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