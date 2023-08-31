Україна та Норвегія домовилися про транспортний безвіз

Україна погодила так званий транспортний безвіз з Норвегією – це дасть можливість виконувати вантажоперевезення без дозволів.

Відповідний протокол підписали Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерство транспорту Норвегії.

Раніше українські перевізники вантажів, незалежно від класу екологічності транспортних засобів, могли їздити до Норвегії тільки за наявності дозволу. Проте тепер для вантажівок стандарту Євро-5 і вище запроваджують бездозвільний проїзд.

Спрощений режим починає діяти з 1 вересня. Він стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень.

Лібералізація вантажних перевезень діятиме щонайменше до 30 червня 2024 року, пояснив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

За даними Мінвідновлення, у перевізника має бути сертифікат, який підтверджує клас екологічності вантажівки, щоб скористатися цим безвізом.

Водночас залишається можливість виконувати перевезення для транспортних засобів нижчого класу екологічності.

Під час засідання українсько-норвезької змішаної комісії вдалося домовитися про дозволи на наступний рік. Українські перевізники зможуть отримати 250 універсальних дозволів і 50 – з або до третіх країн.

Джерело: Мінвідновлення

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