Взрывы прогремели в Тульской области РФ

В Тульской области России произошел взрыв.

Видео со взрывом опубликовали местные Telegram-каналы.

По предварительным данным, на месте взрыва возник пожар.

Перед этим в Тульской области был закрыт аэропорт из-за неизвестных беспилотников в воздушном пространстве региона.

Пока представители местной или областной власти не комментировали информацию о взрывах.

Примечательно, что перед этим серия взрывов прогремела на аэродроме под Псковом, где были повреждены четыре российских самолета Ил-76, а также в российском Брянске, где, вероятно, как и под Псковом, был налет беспилотников.

Вместе с Тульской областью РФ, аэропорты закрыли в части Московской и Калужской областей России. Причина та же — атака неизвестных дронов.

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