Вибухи пролунали в Тульській області РФ

В Тульській області Росії стався вибух.

Відео з вибухом опублікували місцеві Telegram-канали.

За попередніми даними, на місці вибуху виникла пожежа.

Перед цим в Тульській області був зачинений аеропорт через невідомі безпілотники в повітряному просторі регіону.

Наразі представники місцевої чи обласної влади не коментували інформацію про вибухи.

Примітно, що перед цим серія вибухів пролунала на аеродромі під Псковом, де було пошкоджено чотири російських літаки Іл-76, а також у російському Брянську, де, ймовірно, як і під Псковом, був наліт безпілотників.

Разом із Тульською областю РФ, аеропорти зачинили в частині Московської та Калузької областей Росії. Причина та сама – атака невідомих дронів.

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