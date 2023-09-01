Польша готова закрыть границу с Беларусью в случае провокаций со стороны россиян

Министр внутренних дел Республики Польша Мариуш Каминский заявил, что в случае провокаций на границе с Беларусью будут немедленно закрыты все белорусские переходы с Европейским Союзом.

Об этом он заявил в эфире TVP1, сообщает портал Niezależna.

Говоря о российско-украинской войне и белорусских провокациях, Каминский отметил, что предвыборный период в Польше является особенно чувствительным и требует большой сосредоточенности польских служб, армии, офицеров. По его мнению, у врагов Польши будет соблазн манипулировать на запланированных на 15 октября этого года парламентских выборах. Они могут вызвать “какую-то волну беспорядков, хаоса, поэтому Варшава ожидает всевозможные провокации”.

Глава польского МВД также обратил внимание на то, что 1 сентября в Беларуси проходят учения белорусско-российских вооруженных сил, в частности вблизи польской границы.

— Неслучайно они происходят именно 1 сентября, это как раз и является элементом психологической войны. В случае провокаций на границе, будут немедленно закрыты все белорусские переходы с Европейским Союзом, — отметил Мариуш Каминский.

Напомним, 28 августа Каминский не исключил закрытия Польшей и странами Балтии границы с Беларусью, если произойдет “критический инцидент”.

Глава МВД Польши также рассказал о новых угрозах, которые создало размещение “нескольких тысяч наемников” ЧВК Вагнера на территории Беларуси. По его словам, из-за присутствия вагнеровцев, власти четырех стран не исключают возможных инцидентов, “в том числе вооруженного характера”.

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