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Польща готова закрити кордон із Білоруссю у разі провокацій з боку росіян

Кордон Польщі з Білоруссю
Фото: Getty Images

Міністр внутрішніх справ Республіки Польща Маріуш Камінський заявив, що у випадку провокацій на кордоні з Білоруссю будуть негайно закриті всі білоруські переходи з Європейським Союзом.

Про це він заявив в ефірі TVP1, повідомляє портал Niezależna.

Говорячи про російсько-українську війну та білоруські провокації, Камінський зазначив, що передвиборчий період у Польщі є особливо чутливим та вимагає великої зосередженості польських служб, армії, офіцерів. На його думку, вороги Польщі матимуть спокусу маніпулювати на запланованих на 15 жовтня цього року парламентських виборах. Вони можуть викликати “якусь хвилю заворушень, хаосу, тому Варшава очікує на всілякі провокації”.

Очільник польського МВС також звернув увагу на те, що 1 вересня в Білорусі проходять навчання білорусько-російських збройних сил, зокрема поблизу польського кордону.

– Невипадково вони відбуваються саме 1 вересня, це якраз і є елементом психологічної війни. У випадку провокацій на кордоні будуть негайно закриті всі білоруські переходи з Європейським Союзом, – зазначив Маріуш Камінський.

Нагадаємо, 28 серпня Камінський не виключив закриття Польщею і країнами Балтії кордону з Білоруссю, якщо станеться “критичний інцидент”.

Глава МВС Польщі також розповів про нові загрози, які створило розміщення “кількох тисяч найманців” ПВК Вагнера на території Білорусі. За його словами, через присутність вагнерівців, влада чотирьох країн не виключає можливих інцидентів, “зокрема збройного характеру”.

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Білорусь, выборы, Камінський, Кордони України, Польща, провокації
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