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Удовольствие от ощущения справедливости: Зеленский прокомментировал хлопки в России

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Взрывы, которые раздаются на территории Российской Федерации ежедневно, придают украинцам удовольствие от ощущения справедливости.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, сегодня хлопки на территории России уже стал повседневностью.

— Ежедневно есть новости об очередных хлопках где-то там, на территории агрессора. Разные случаи. Иногда они очень громкие, иногда менее громкие, — говорится в заявлении.

Владимир Зеленский говорит, что все эти взрывы придают украинцам немного большее ощущение справедливости, поскольку война с ее последствиями возвращается обратно в Россию.

— И когда веточки хлопка стоят здесь, в Киеве, в крымскотатарских кафе, это символизирует как раз такое удовольствие от ощущения справедливости, — добавил Зеленский.

Заявлению президента предшествовали несколько ночей подряд, когда в России взрывы. Так, в ночь на 30 августа на территории России сразу шесть областей были атакованы беспилотниками.

Одной из целей стал аэродром под Псковом, где было уничтожено по меньшей мере четыре самолета Ил-76.

Впоследствии взрывы раздавались и в российском Курске.

Примечательно, что одна из самых масштабных атак на российскую столицу — Москву — состоялась в ночь на 30 июля. Тогда беспилотники атаковала многоэтажку Москва-сити, в результате чего была повреждена так называемая “министерская башня”.

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Источник: Офис президента
Безпілотники, Война в Украине, Владимир Зеленский, Росія
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