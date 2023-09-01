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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Задоволення від відчуття справедливості: Зеленський прокоментував бавовну в Росії

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Вибухи, які лунають на території Російської Федерації щодня, надають українцям задоволення від відчуття справедливості.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, сьогодні бавовна на території Росії вже стала повсякденністю.

– Щодня є новини про чергову бавовну десь там, на території агресора. Різні випадки. Іноді вони дуже гучні, іноді менш гучні, – йдеться у заяві.

Володимир Зеленський каже, що усі ці вибухи надають українцям трохи більше відчуття справедливості, оскільки війна з її наслідками повертається назад в Росію.

– І коли гілочки бавовни стоять тут, у Києві, у кримськотатарських кафе, це символізує якраз таке задоволення від відчуття справедливості, – додав Зеленський.

Заяві президента передували кілька ночей поспіль, коли в Росії вибухи. Так, в ніч проти 30 серпня на території Росії одразу шість областей були атаковані безпілотниками.

Однією з цілей став аеродром під Псковом, де було знищено щонайменше чотири літаки Іл-76.

Згодом вибухи лунали і в російському Курську.

Примітно, що одна з наймасштабніших атак на російську столицю – Москву – відбулася в ніч на 30 липня. Тоді безпілотники атакувала багатоповерхівку Москва-сіті, внаслідок чого була пошкоджена так звана “міністерська вежа”.

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Джерело: Офіс президента
Безпілотники, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Росія
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