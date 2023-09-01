Новая атака БПЛА на Псков: в городе раздаются взрывы
Поздно ночью в российском Пскове снова неспокойно. Там сообщают о работе ПВО.
Telegram-каналы информируют о новой атаке БПЛА на Псков.
Ждем официальной информации.
Напомним, что в ночь на 30 августа Россия пережила одну из самых больших атак БПЛА за последние 6 месяцев полномасштабной войны против Украины.
Взрывы были зафиксированы в Москве, Брянске, Рязани, а также на авиабазе Псков вблизи границы с Эстонией.
Обстрел аэродрома в Пскове, к слову, завершился повреждением нескольких российских военно-транспортных самолетов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 554-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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