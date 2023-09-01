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Новая атака БПЛА на Псков: в городе раздаются взрывы

Новая атака БПЛА на Псков: в городе раздаются взрывы

Поздно ночью в российском Пскове снова неспокойно. Там сообщают о работе ПВО.

Telegram-каналы информируют о новой атаке БПЛА на Псков.

Ждем официальной информации.

Взрывы в Пскове 31 августа 2023 года — что известно о взрывах в Пскове

Фото: Google Maps

Напомним, что в ночь на 30 августа Россия пережила одну из самых больших атак БПЛА за последние 6 месяцев полномасштабной войны против Украины.

Взрывы были зафиксированы в Москве, Брянске, Рязани, а также на авиабазе Псков вблизи границы с Эстонией.

Обстрел аэродрома в Пскове, к слову, завершился повреждением нескольких российских военно-транспортных самолетов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 554-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Безпілотники, Взрыв, Дрони, Росія
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