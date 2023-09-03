В Белгородской области прогремели взрывы, в РФ традиционно говорят о работе ПВО
В российской Белгородской области прогремели взрывы, местные власти говорят, что сбили беспилотник.
— В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БпЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, — написал губернатор области Вячеслав Гладков.
По его словам, предварительно пострадавших и разрушений нет.
В российском Санкт-Петербурге 3 сентября сообщают о взрывах и пожаре на местной нефтебазе.
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Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная