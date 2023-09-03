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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

В Бєлгородській області пролунали вибухи, в РФ традиційно кажуть про роботу ППО

Вибух

У російській Бєлгородській області пролунали вибухи, місцева влада каже про збиття безпілотника.

– У Бєлгородському районі спрацювала наша система ППО – збито БпЛА на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі, – написав губернатор області В’ячеслав Гладков.

За його словами, попередньо постраждалих і руйнувань немає.

У російському Санкт-Петербурзі 3 вересня повідомляють про вибухи та пожежу на місцевій нафтобазі. 

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Бєлгород, Безпілотники, Війна в Україні, Росія
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Тетяна Наконечна
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