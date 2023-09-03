В Бєлгородській області пролунали вибухи, в РФ традиційно кажуть про роботу ППО
У російській Бєлгородській області пролунали вибухи, місцева влада каже про збиття безпілотника.
– У Бєлгородському районі спрацювала наша система ППО – збито БпЛА на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі, – написав губернатор області В’ячеслав Гладков.
За його словами, попередньо постраждалих і руйнувань немає.
У російському Санкт-Петербурзі 3 вересня повідомляють про вибухи та пожежу на місцевій нафтобазі.
Завантаження
Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна