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Юлия Захарченко, редактор ленты

Бельгия передаст Украине ракеты Sea Sparrow, закупленные у Германии

Бельгия передаст Украине ракеты Sea Sparrow, закупленные у Германии
Фото: Getty Images

Министерство обороны Бельгии выкупило у правительства Германии корабельные ракеты Sea Sparrow малой дальности, часть из которых в дальнейшем передадут Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает канцелярия министра обороны Бельгии Людвин Дедондер. По уточненным данным, всего Бельгия выкупила 14 ракет, восемь из которых планируют передать Украине.

В то же время Кабинет министров Бельгии подтвердил, что вскоре на заседании рассмотрят решение о новой поставке снаряжения для украинской армии на сумму более €150 тыс.

Кроме ракет Sea Sparrow, в военный пакет помощи Украине планируют добавить 3,2 тыс. магазинов для автоматов FN FNC и почти 50 трубок Bangalore — взрывных устройств, предназначенных для пробивания пехотой колючей проволоки возле наземных оборонительных сооружений или неподалеку от минных полей.

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Источник: L’Echo

Бельгия, Война в Украине, ВСУ, Ракета, українські військові
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