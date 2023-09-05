Бельгія передасть Україні ракети Sea Sparrow, закуплені у Німеччини

Міністерство оборони Бельгії викупило в уряду Німеччини корабельні ракети Sea Sparrow малої дальності, частину з яких надалі передадуть Збройним силам України.

Про це повідомляє канцелярія міністра оборони Бельгії Людивін Дедондер. За уточненими даними, загалом Бельгія викупила 14 ракет, вісім з яких планують передати Україні.

Водночас Кабінет міністрів Бельгії підтвердив, що незабаром на засіданні розглянуть рішення про нове постачання обладнання для української армії на суму понад €150 тис.

Крім ракет Sea Sparrow, до військового пакета допомоги Україні планують додати 3,2 тис. магазинів для автоматів FN FNC і майже 50 трубок Bangalore – вибухових пристроїв, призначених для пробивання піхотою колючого дроту біля наземних оборонних споруд або неподалік мінних полів.

Джерело: L’Echo

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