Польща почала екстрадувати в Україну ухилянтів від мобілізації – ЗМІ

Польща вже почала видавати Україні громадян, які переправляють нелегалів до Європи, пише Rzeczpospolita з посиланням на дані, отримані від Прикордонної служби країни.

Як повідомила виданню речниця Головного управління Прикордонної служби Ганна Михальська, з 24 лютого минулого року до 31 серпня поточного до Польщі в’їхали майже 2,87 млн громадян України віком 18-60 років, а виїхали майже 2,8 млн українців.

– Одна людина могла перетнути кордон навіть кілька сотень разів. Але якщо відняти виїзди від в’їздів, то в Польщі залишається близько 80 тис. українців, які потенційно можуть підлягати мобілізації. Скільки з них насправді підлягають звільненню від мобілізації – невідомо, – зазначає вона.

Водночас у польській поліції кажуть, що для екстрадиції таких людей Україна має видати міжнародний ордер на арешт кожного з них.

Завдяки даним Інтерполу, під час простої придорожньої перевірки поліцейська система KSIP миттєво вирахує людину, яку переслідують правоохоронні органи України. А далі польський суд вирішить, чи будуть його екстрадувати.

Раніше голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія припустив, що правоохоронні органи вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно залишили Україну, рятуючись від мобілізації.

Джерело Rzeczpospolita

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