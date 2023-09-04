Польща почала екстрадувати в Україну ухилянтів від мобілізації – ЗМІ
Польща вже почала видавати Україні громадян, які переправляють нелегалів до Європи, пише Rzeczpospolita з посиланням на дані, отримані від Прикордонної служби країни.
Як повідомила виданню речниця Головного управління Прикордонної служби Ганна Михальська, з 24 лютого минулого року до 31 серпня поточного до Польщі в’їхали майже 2,87 млн громадян України віком 18-60 років, а виїхали майже 2,8 млн українців.
– Одна людина могла перетнути кордон навіть кілька сотень разів. Але якщо відняти виїзди від в’їздів, то в Польщі залишається близько 80 тис. українців, які потенційно можуть підлягати мобілізації. Скільки з них насправді підлягають звільненню від мобілізації – невідомо, – зазначає вона.
Водночас у польській поліції кажуть, що для екстрадиції таких людей Україна має видати міжнародний ордер на арешт кожного з них.
Завдяки даним Інтерполу, під час простої придорожньої перевірки поліцейська система KSIP миттєво вирахує людину, яку переслідують правоохоронні органи України. А далі польський суд вирішить, чи будуть його екстрадувати.
Раніше голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія припустив, що правоохоронні органи вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно залишили Україну, рятуючись від мобілізації.
Джерело Rzeczpospolita
Завантаження
Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна