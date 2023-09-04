Решение лежит у Шольца на столе: Кулеба о передаче ракет Taurus

Решение о предоставлении Украине авиационных крылатых ракет Taurus класса воздух-поверхность большой дальности лежит у канцлера Германии Олафа Шольца на столе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По мнению главы МИД, канцлер Германии должен принять решение о передаче Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет Taurus.

По данным из открытых источников, Германия до сих пор не принимала решение о предоставлении Украине немецко-шведских ракет.

Taurus предназначены для нанесения высокоточных ударов, атак по высокозащищенным и углубленным целям. В частности, речь идет о важных точечных и протяженных объектах без вхождения самолета в зону противовоздушной обороны врага.

Источник : Укринформ

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