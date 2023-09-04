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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Рішення лежить у Шольца на столі: Кулеба про передання ракет Taurus

літак Tornado ракета Taurus
Фото: Getty Images

Рішення про надання Україні авіаційних крилатих ракет Taurus класу повітря – поверхня великої дальності лежить у канцлера Німеччини Олафа Шольца на столі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На думку глави МЗС, канцлер Німеччини має ухвалити рішення про передання Збройним силам України далекобійних ракет Taurus.

За даними з відкритих джерел, Німеччина досі не ухвалила рішення про надання Україні німецько-шведських ракет.

Taurus призначені для завдання високоточних ударів, атак по високозахищених та заглиблених цілях. Зокрема, йдеться про важливі точкові та протяжні об’єкти без входження літака в зону протиповітряної оборони ворога.

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Рішення лежить у Шольца на столі: Кулеба про передання ракет Taurus

Джерело: Укрінформ
Війна в Україні, Дмитро Кулеба, МЗС України, Німеччина, Олаф Шольц, Ракета, Україна-Німеччина
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