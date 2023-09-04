Зернова угода має бути відновлена, але без шантажу РФ: Кулеба про переговори Ердогана і Путіна

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відвідував Київ, де відбулися дуже предметні переговори з українською стороною. Потім він поїхав до столиці Росії – Москви.

Так міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним у Сочі.

– Якщо хтось зустрічається без України – це не означає, що вони говорять без України. Україна – це як тінь батька Гамлета. Ми завжди присутні. Ми абсолютно розуміємо загальну логіку обговорення. Наша позиція дуже проста: Чорноморська зернова ініціатива має бути відновлена, – зазначив очільник МЗС.

Проте Україна не погодиться на відновлення зернової угоди, якщо доведеться виконувати забаганки чи вислухувати російський шантаж. РФ повернеться через місяць і знову висуне нові вимоги, якщо зараз піти на поступки, звернув увагу Кулеба.

– Це класичний шантаж. Беручи до уваги, що Росії вірити не можна – потрібно розвивати альтернативні морські коридори до Чорноморської зернової ініціативи, – переконаний міністр закордонних справ.

Дмитро Кулеба наголосив, що не було жодних правових і політичних підстав для виходу Росії з Чорноморської зернової угоди.

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