Заявления Путина о Зеленском являются проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма — МИД
В Министерстве иностранных дел резко раскритиковали заявление российского диктатора Владимира Путина о еврейском происхождении президента Украины Владимира Зеленского, назвав их антисемитскими.
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко. Он процитировал пропагандистские издания, которые отмечают, что Путин связал еврейское происхождение президента Украины с героизацией нацизма.
— Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит, — отметил Николенко.
Спикер МИД призвал мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента. По мнению Николенко, в современном мире не должно быть места ненависти по этническому признаку.
Источник: Олег Николенко
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова