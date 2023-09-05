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Заявления Путина о Зеленском являются проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма — МИД

Заявления Путина о Зеленском являются проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма — МИД
Фото: Офис президента

В Министерстве иностранных дел резко раскритиковали заявление российского диктатора Владимира Путина о еврейском происхождении президента Украины Владимира Зеленского, назвав их антисемитскими.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко. Он процитировал пропагандистские издания, которые отмечают, что Путин связал еврейское происхождение президента Украины с героизацией нацизма.

— Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит, — отметил Николенко.

Спикер МИД призвал мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента. По мнению Николенко, в современном мире не должно быть места ненависти по этническому признаку.

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Источник: Олег Николенко

Война в Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, МЗС України, Президент України
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