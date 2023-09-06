Чтобы быстрее мобилизовать: в России начали готовить к войне школьников
Британские разведчики выделили не менее трех целей, которых намерены достичь российские власти введением с 1 сентября новой учебной программы с военным уклоном.
В разведке Минобороны Великобритании считают, что новая российская учебная программа призвана:
- ознакомить соискателей образования с кремлевским обоснованием войны против Украины, которую в РФ называют “специальной военной операцией”;
- научить школьников и студентов боевому мышлению;
- сократить сроки обучения для дальнейшей мобилизации и развертывания.
Что изменилось в системе образования РФ с 1 сентября
Новая обучающая программа, утвержденная еще в прошлом году парламентом, предусматривает обновление экзамена по истории.
В список тем, которые должны сдать соискатели образования, добавили информацию о “воссоединении Крыма с Россией” и “специальной военной операции в Украине”.
Курс Основы безопасности жизнедеятельности, ориентированный старших соискателей образования, будет содержать базовый модуль военной подготовки.
На этих уроках учеников будут обучать обращению с автоматами Калашникова, использованию ручных гранат, беспилотных летательных аппаратов и первой помощи на поле боя.
Обновленный курс также предусматривает встречи с “ветеранами войны в Украине”.
Косвенным доказательством того, что российское руководство в новой программе стремится акцентировать внимание на военных навыках и кремлевском взгляде на историю Украины, является открытый урок для 30 школьников, проведенный 1 сентября лично президентом РФ Владимиром Путиным.
Не оставили британские разведчики без внимания еще одну особенность обновленной программы.
По их убеждению, то, что новая учебная программа будет предусматривать навыки обращения с БпЛА, указывает на значение дронов в войне против Украины и стремление российской власти учесть усвоенные ею уроки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 560-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова