Чтобы быстрее мобилизовать: в России начали готовить к войне школьников

Британские разведчики выделили не менее трех целей, которых намерены достичь российские власти введением с 1 сентября новой учебной программы с военным уклоном.

В разведке Минобороны Великобритании считают, что новая российская учебная программа призвана:

ознакомить соискателей образования с кремлевским обоснованием войны против Украины, которую в РФ называют “специальной военной операцией”;

научить школьников и студентов боевому мышлению;

сократить сроки обучения для дальнейшей мобилизации и развертывания.

Что изменилось в системе образования РФ с 1 сентября

Новая обучающая программа, утвержденная еще в прошлом году парламентом, предусматривает обновление экзамена по истории.

В список тем, которые должны сдать соискатели образования, добавили информацию о “воссоединении Крыма с Россией” и “специальной военной операции в Украине”.

Курс Основы безопасности жизнедеятельности, ориентированный старших соискателей образования, будет содержать базовый модуль военной подготовки.

На этих уроках учеников будут обучать обращению с автоматами Калашникова, использованию ручных гранат, беспилотных летательных аппаратов и первой помощи на поле боя.

Обновленный курс также предусматривает встречи с “ветеранами войны в Украине”.

Косвенным доказательством того, что российское руководство в новой программе стремится акцентировать внимание на военных навыках и кремлевском взгляде на историю Украины, является открытый урок для 30 школьников, проведенный 1 сентября лично президентом РФ Владимиром Путиным.

Не оставили британские разведчики без внимания еще одну особенность обновленной программы.

По их убеждению, то, что новая учебная программа будет предусматривать навыки обращения с БпЛА, указывает на значение дронов в войне против Украины и стремление российской власти учесть усвоенные ею уроки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 560-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Ministry of Defence

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