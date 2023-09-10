В центре Ярославля масштабный пожар в здании бывшего военкомата

В российском городе Ярославль горит памятник федерального значения — усадьба Вахрамеева. Ранее там размещался военкомат Кировского района города.

Об этом сообщают российские СМИ.

Здание использовали под военный комиссариат, однако с середины лета 2020 года военная прокуратура вышла с иском в суд о приостановлении его эксплуатации. С тех пор здесь часто видели бомжей и вандалов, а общественность говорила о том, что “одну из лучших городских усадеб надо спасать”.

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— Теперь, похоже, спасать уже нечего. Здание на Ушинского, 16 пылает по всей площади. Весь центр Ярославля сейчас в дыму и гари. Сейчас известно, что пожар начался в 20.45 по московскому времени. Усадьба горит на всей площади. На месте продолжают работать несколько пожарных расчетов, — отмечается в сообщении.

В ГУ МЧС по Ярославской области сообщили, что загорелась пристройка рядом со зданием. По предварительным данным, огонь уничтожил 20 м2 площади. Пострадавших нет.

На месте люди говорят, что горела крыша самого военкомата и что огонь занялся в одном из кабинетов начальства. Пока что в МЧС это не подтверждают.

Напомним, объявление диктатором Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года частичной мобилизации, возмутило многих россиян и привело к многочисленным поджогам военкоматов и госадминистраций.

За сутки на 1 августа 2023 года в России попытались поджечь по меньшей мере девять зданий военкоматов. В большинстве случаев попытки поджога осуществили женщины.

Фото: МЧС РФ

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