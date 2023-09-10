У центрі Ярославля масштабна пожежа в будівлі колишнього військкомату
У російському місті Ярославль горить пам’ятка федерального значення – садиба Вахрамеєва. Раніше там розміщувався військкомат Кіровського району міста.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Будівлю використовували під військовий комісаріат, але з середини літа 2020 року військова прокуратура вийшла з позовом до суду щодо призупинення її експлуатації. Відтоді тут часто бачили безхатьків та вандалів, а громадськість говорила про те, що “одну з найкращих міських садиб треба рятувати”.
– Тепер, схоже, рятувати вже нічого. Будівля на Ушинського, 16 палає по всій площі. Весь центр Ярославля зараз у диму і гарі. Наразі відомо, що пожежа почалася о 20.45 за московським часом. Садиба горить на всій площі. На місці продовжують працювати кілька пожежних розрахунків, – йдеться у повідомленні.
У ГУ МНС у Ярославській області повідомили, що загорілася прибудова поруч із будівлею. За попередніми даними, вогонь знищив 20 м2 площі. Постраждалих немає.
На місці люди кажуть, що горів дах самого військкомату і що вогонь зайнявся в одному з кабінетів начальства. Наразі у МНС цього не підтверджують.
Нагадаємо, оголошення диктатором Володимиром Путіним 21 вересня 2022 року часткової мобілізації, обурило багатьох росіян і призвело до численних підпали військкоматів та держадміністрацій.
За добу на 1 серпня 2023 року в Росії спробували підпалити щонайменше дев’ять будівель військкоматів. У більшості випадків спроби підпалу здійснили жінки.
Фото: МНС РФ
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