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Марта Бондаренко, редактор ленты

Польша хочет продлить запрет на импорт украинского зерна

зерно

Польша хочет продлить запрет на импорт украинского зерна в страну.

Об этом сообщил министр развития и технологий Вальдемар Буда в эфире Polskie Radio 24.

По его словам, в приоритете должны быть польские фермеры.

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— Мы не можем позволить, чтобы украинское зерно попало в Польшу сразу после сбора урожая. Польские фермеры являются приоритетом. Именно они должны продавать польское зерно и получать за него разумную цену.

Если не будет решения со стороны Еврокомиссии относительно продления экспортного эмбарго на украинское зерно, будет решение польской стороны, — сказал министр.

Напомним, что со 2 мая действует запрет ЕС на ввоз зерна из Украины в пять стран: Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.

Согласно документу Евросоюза, четыре вида зерна (пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник) могут поставлять в другие страны ЕС, а через пять пограничных стран они могут следовать транзитом. Действующий запрет ЕС истекает 15 сентября. В Евросоюзе продолжаются переговоры о продлении эмбарго.

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Польша хочет продлить запрет на импорт украинского зерна

Но Вальдемар Буда заявил, что Еврокомиссия рассматривает отмену экспортных ограничений.

— Речь идет об экспорте в пять стран, а не о транзите. Если кто-то хочет проехать через Польшу, погрузить зерно на суда и экспортировать его, то никаких проблем нет и не будет. Мы будем вести переговоры с ЕК до самого конца, — сказал министр.

Он также заявил, что если Еврокомиссия не примет решения о продлении экспортного эмбарго, то решение будет принимать Польша. Вальдемар Буда сказал, что издаст постановление, которое заблокирует импорт в Польшу.

Проект постановления уже готовится. Правительство будет ссылаться на принцип продовольственной безопасности, пояснил министр развития и технологий.

ембарго, Зерно, Польша
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